İnce, başarısız mı oldu?

Cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 30 oy alan CHP'nin adayı Muharrem İnce başarılı adledildi.



İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na göre başarılı olduğu CHP'liler tarafından kabul edilirken, Beyaz Tv'de yayınlanan Gündem Özel programına katılan Savcı Sayan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



'KILIÇDAROĞLU TAKTİK YAPTI'



İnce'nin CHP'lilerin abarttığı gibi başarılı olmadığını söyleyen Sayan 'Bana göre Muharrem İnce başarısızdır. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den daha başarılıdır. Muharrem İnce yüzde 30 aldı. CHP yüzde 23 aldı. Arada yedi puanlık fark var. Bunun 3 puanı HDP'den geldi. 3 puanı İYİ Parti'den geldi. 1 puan da diğer partilerden geldi. Ama bunu propagandasını Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu takasa girdi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye 15 milletvekili gönderdi. CHP'ye oy kaybettirdi ama İYİ Parti'yi AK Parti'nin karşısına rakip yapmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu HDP'ye 3 puan gönderdi, HDP'den Selahhatin Demirtaş'ın aldığı oylara bakın CHP'ye 3,5 puan oy geldi. Kimse bunu görmüyor. Herkes diyorki Muharrem İnce başarılı Kılıçdaroğlu başarısız. Kılıçdaroğlu bir taktik yaptı.' dedi.



'2014'TE ALDIĞINI OYU ALAMAMIŞSINIZ'



Programın diğer konuğu Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Sayan'ı destekleyen açıklamalarda bulunurken '2014 seçimlerinde Ekmelleddin İhsanoğlu yüzde 38 oy aldı. 4 yılda seçmen sayısı artmış, bakıyorsun Muharrem İnce yüze 30 oy almış. Akşener, 7 puan alıyor, Karamollaoğlu'nu değerlendirmeye gerek yok. Seçmen sayısının arttığı ortamda siz 2014'te aldığınız oyu alamamış gözüküyorsunuz' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel