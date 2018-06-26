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'İçindeki şeytanı vurdum' dedi müebbet aldı

Bursa’da eniştesi Serdar Uğurlu’yu öldürüp ’içindeki şeytanı vurdum’ diye savunma yapan Cihan Samut’a müebbet hapis cezası verildi. Cezayı duyan zanlı, duruşma salonundan teşekkür ederek ayrıldı.

3. Sayfa / 26 Haziran 2018 Salı 19:11
'İçindeki şeytanı vurdum' dedi müebbet aldı

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde 2016 yılı Ekim ayında eniştesini ’Ara sıra içindeki şeytanı net olarak görüyordum. O gün de buzdolabı taşırken içindeki şeytan dışarı çıktı. Ben de silahımı çıkararak şeytanı vurdum" ifadeleri ile kendini savunan zanlı hakkında karar verildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen katil zanlısı Cihan Samut’un adli tıp raporlarında akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlıya müebbet hapis cezası verildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya olayda hayatını kaybeden Serdar Uğurlu’nun kardeşi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan zanlı Samut mahkeme başkanına ’Ne diyeyim, pişmanım’ diye cevap verdi. Adli tıp raporlarına göre akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini öğrenen Samut, raporlara itiraz edeceğini belirtti.

Mahkeme heyeti, hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Samut’un eyleminin basit olduğuna kanaat getirerek, ömür boyu hapis cezası verdi. Samut ruhsatsız silah taşımaktan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, duruşma salonundan mahkeme heyetine teşekkür ederek ayrıldı. Kaynak : İHA

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