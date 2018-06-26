USD (Alış - Satış) : 4,67 - 4,68 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

İbadi: Kandil'de tırmanış var! Asla izin vermeyiz!

Irak Başbakanı Haydar elİbadi: Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye'ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken yabancı silahlı bir örgütün (PKK) komşu ülkeye saldırmasına nasıl izin veririz?'

Dünya / 26 Haziran 2018 Salı 20:05
İbadi: Kandil'de tırmanış var! Asla izin vermeyiz!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü PKK dahil ülkede bulunan tüm grupların silahlarını bırakmasını istedi.

Bağdat'ta haftalık bakanlar kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında İbadi, 12 Mayıs'ta ülke genelinde gerçekleştirilen seçimlerin "başarısız kılınması" için büyük bir çaba harcandığını belirtti.

İbadi, "Seçimlerin başarısız kılınması için yüksek bir çaba harcandı. Bu, seçim sandıklarının yakılmasıyla başlatıldı." dedi.

Irak'ta örgütlenen terör örgütü PKK dahil yasa dışı tüm grupların silahlarını bırakması için çağrı yapan İbadi, şunları kaydetti:

"Irak, Türkiye ve Suriye sınırındaki güvenliğin sağlanması konusunu bakanlar kurulu toplantısında detaylıca ele aldık. Özellikle Kandil bölgesinde bir tırmanış var. Orası Irak, Türkiye ve İran üçgenidir. Orada hayat adeta yok. Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye'ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken yabancı silahlı bir örgütün (PKK) komşu ülkeye saldırmasına nasıl izin veririz?"

- DEAŞ'ın artan eylemleri

Terör örgütü DEAŞ'ın son günlerde artan saldırı ve kaçırma eylemlerine ilişkin İbadi, "DEAŞ'ı her yerde kovalamaya çalışıyoruz. Onların gücünü kırdık artık dağılmış gruplar halindeler. Özellikle halkın yaşamadığı dağlık bölgelerde bulunuyorlar ve güvenlik güçlerinin de oralara girmesi kolay değil." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA

Terör ÖrgütüKandilTürkiyeBakanlar KuruluSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı