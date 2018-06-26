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Gözler CHP’de! Kılıçdaroğlu istifa mı edecek?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı sonrası bugün saat 14:00'te açıklama yapacak.

Siyaset / 26 Haziran 2018 Salı 09:59
Gözler CHP’de! Kılıçdaroğlu istifa mı edecek?

Seçimlerin ardından bir açıklama yapmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu bugün 11.00'de toplantıya çağırması parti kulislerinde farklı yorumlara ve beklentilere neden oldu. Muharrem İnce'nin, psikolojik sınır olarak tanımladığı yüzde 30 oy sınırını geçtiğini belirterek, “Yüzde 50 barajını yıktık, yüzde 50'yi de yıkarız. Bana derlerse yürü önümüzden ben hazırım” açıklaması da parti içini hareketlendirdi. Seçim sonuçlarından memnun olmayan ve İnce'yi destekleyen çok sayıda partili de CHP yönetimini istifaya çağıran açıklamalarda bulundu.

Kulislerde “istifa” iddiaları

Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun yarınki MYK'nın ardından kurultay çağrısı yaparak görevini İnce'ye devretme kararı alabileceği iddiaları dillendirildi. Ancak parti kurmayları gelinen aşamada bir istifa ya da yeni bir genel başkanlık yarışını beklemediklerini dile getirdi. Yarınki MYK toplantısında seçim sonuçlarının ayrıntılı olarak masaya yatırılacağı kaydedildi.

Seçimli kurultay için üç yöntem

CHP tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, üç şekilde toplanabiliyor. Seçimli kurultay için genel başkanın çağrısı, Parti Meclisi'nin kararı ya da kurultay delegelerinin salt çoğunluğunun noter onaylı imzası gerekiyor.

MYK sonrası konuşacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı sonrası bugün saat 14:00'te açıklama yapacak.

İstifaKemal Kılıçdaroğlu


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