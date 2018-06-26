USD (Alış - Satış) : 4,67 - 4,68 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

Genç kadınların 'neden bakıyorsun' kavgası

Samsun’da genç bir kız, yolda karşılaştığı diğer kız ile bakışma yüzünden tartışınca bıçakla onu ağır yaraladı.

3. Sayfa / 26 Haziran 2018 Salı 19:53
Genç kadınların 'neden bakıyorsun' kavgası

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Bölge İdare Mahkemesi arkasında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yonca S. ile 22 yaşındaki Asena Ç. arasında sokakta yürürlerken karşılaşınca "neden bakıyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yonca S., bıçakla Asena Ç.’ye saldırarak genç kızı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Asena Ç. özel bir araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bafra ilçesinden arkadaşları ile birlikte gezmek için Samsun’a geldiği öğrenilen Asena Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yolca S. olaydan sonra kaçtı. Polis, Kışla Mahallesi’nde park içinde 2 bayanı fark etti ve şüphe üzerine kimlik soruşturması yapınca bıçaklama olayına karışan Yonca S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundan sorgulanan Yonca S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Kaynak : İHA

Emniyet MüdürlüğüCinayetAtatürk Bulvarı19 MayısKışla


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı