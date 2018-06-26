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Fatih Portakal: Artık umut vermiyorsunuz Kemal bey!

24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Portakal “Artık umut vermiyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu" dedi.

Güncel / 26 Haziran 2018 Salı 21:14
Fatih Portakal: Artık umut vermiyorsunuz Kemal bey!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kameralar karşısında yaptığı seçim değerlendirmesi ve “Seçimlerin asıl kaybedeni AKP’dir.” Sözleri haber bültenlerinde oldukça geniş yer buldu.

FOX spikeri Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ekrana getirmeden önce kendi yorumlarını da izleyicilere aktardı.

ARTIK UMUT VEREMİYORSUNUZ!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 seçime girdiğini ve bu seçimlerin hepsinden mağlup ayrıldığını söylerken “ Kılıçdaroğlu AKP kaybetti diyor ama 9 kez yenile bir CHP’den bahsediyoruz. Yüzde 22’lik bir oy oranına sahip bir parti var. Önemli olan iktidar için yürüyebilmek, Yürüyebilecek misiniz? Artık umut ve heyecan veremiyorsunuz sayın Kılıçdaroğlu’ dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih Portakal


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