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Fatih Altaylı: Önümüzdeki günlerde İYİ Parti MHP’ye katılabilir

24 Haziran seçimlerinin ardından bir yazı kaleme alan Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı, "Bu sonuçtan sonra, MHP’nin önümüzdeki dönemde İYİ Parti’yi tekrar bünyesine katması çok ciddi bir olasılıktır" dedi.

Güncel / 26 Haziran 2018 Salı 10:41
Fatih Altaylı: Önümüzdeki günlerde İYİ Parti MHP’ye katılabilir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27´nci dönem milletvekili genel seçiminde, tarihi bir başarıya imza attı.

Herkes MHP Lideri Bahçeli'nin başarısını konuşurken Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Bugün köşesinde seçim sonuçlarını değerlendiren Altaylı, 'Bu seçimin en önemli kaybedeni, Meral Akşener'dir' dedi.

'Bu sonuçtan sonra, MHP'nin önümüzdeki dönemde İYİ Parti'yi tekrar bünyesine katması çok ciddi bir olasılıktır' diye konuşan Altaylı, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Ülkücüler yuvaya” çağrısı yapması halinde, İYİ Parti'nin MHP'ye katılması ve bu sayede iktidarın nimetlerinden de yararlanması ciddi bir olasılık olarak önümüzde durmaktadır' ifadelerini kullandı.

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