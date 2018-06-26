Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranına ilişkin, 'İnce beklentinin altında kaldı, kendi ifadesi' dedi. Kılıçdaroğlu'nun kameraların karşısına geçtiği andan itibaren öfkeli ve gergin olması dikkatlerden kaçmadı. Zira, kendine yakın gazeteciler bile Kılıçdaroğlu'nun bu halini eleştirmeden duramadı.



Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla CHP'de kavga başladı, malum gazeteciler de taraflarını belirlemeye başladı.



Gazeteci Enver Aysever sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na destek vererek, İnce'nin yanında olduğunu belli etti.



Aysever Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dinledim. Doğrusu tanıdığım serinkanlı Kemal Bey gitmiş, öfkeli biri gelmişti. Sanırım yakın çevresinden de baskı görüyor. Oysa halk onu babacan, duyarlı tavrıyla sevmişti' ifadelerini kullandı.





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İnce beklentinin altında kaldı Kaynak : Beyaz Gazete Özel