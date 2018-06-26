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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda büyük operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, 20 asker ve 8 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Sağlık / 26 Haziran 2018 Salı 09:23
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda büyük operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, ve 6 astsubay olmak üzere 14 asker ile askeri personeli FETÖ adına yönlendiren 8 mahrem imam olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

6 JANDARMA ASTSUBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : İHA

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