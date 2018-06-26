Çorum'da Hint keneviri operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Narkotik ekipleri ilçeye bağlı Güvendik köyünde operasyon düzenledi.



Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube narkotik köpeği 'Kıyı'nın da katıldığı operasyonda O.Y. ve oğlu Y.Y.'nin evinde yapılan aramada, kurutulmak üzere gazete üzerine bırakılmış 17,29 gram kubar esrar (Dişi Hint Kenevir yaprağı), evin içerisinde bulunan soba üzerinde iki adet içilmiş kağıda sarılı içinde esrar maddesi bulunan sigara, 0,96 gram valizde cam kavanoz içerisinde 4,17 gram toz esrar maddesi, yatak dolabı içerisinde ruhsatsız şarjörlü 12 yarı otomatik av tüfeği ile bu tüfeğe ait 57 adet dolu av fişeği ele geçirildi. Şahıslara ait buğday ve nohut ekili tarlalarında yapılan aramada ise 613 kök çeşitli boylarda kenevir bitkisi ele geçirildi.



Dişi Hint keneviri yetiştiren ve kullanan O.Y ve Y.Y. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Kaynak : İHA