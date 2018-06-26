CHP'li Mahmut Tanal'dan AK Partili seçmenlere ağır hakaret!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 24 Haziran seçimlerinden AK Parti'nin zaferle ayrılmasını hazmedemeyerek, kişisel twitter hesabından AK Parti'ye oy veren vatandaşlara ağır hakaretlerde bulundu.



KULLANICILAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ



'Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun, Ordu %65 oy veriyorsa, turizmin bitmesinden yakınAntalyalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden Urfa, Antep, Kilis %51 oy veriyorsa burda bir sorun var.' diyen Tanal'ın skandal paylaşımlarına kullanıcılar büyük tepki gösterdi.



İşte CHP'li Mahmut Tanal'ın o skandal tweetleri...





