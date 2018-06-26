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CHP'li Eren Erdem, HDP'li Gergerlioğlu'nu tebrik etti

CHP eski İstanbul milletvekili Eren Erdem, Kandil'in partisi HDP'den Meclis'e giren Ö.Faruk Gergerlioğlu'nu tebrik etti.

Siyaset / 26 Haziran 2018 Salı 09:20
CHP'li Eren Erdem, HDP'li Gergerlioğlu'nu tebrik etti

Terör örgütlerine sahip çıkmasıyla bilinen CHP eski İstanbul milletvekili Eren Erdem, Kandil'in partisi HDP'den Meclis'e giren Ö.Faruk Gergerlioğlu'nu tebrik etti.

Twitter hesabından Gergerlioğlu'na 'Hayırlı olsun' diyen Eren Erdem, Gergerlioğlu aracılığıyla KHK ile görevden çıkarılanlara da yine sahip çıktı.

'Değerli Gergerlioğlu'na hayırlı olsun. Sandıktan çıktı, bir KHK mağduru olarak seçildi ve Milletvekili oldu' diyen Erdem, 'Bu emsal üzerinden, hakları gasp edilen tüm KHK mağdurlarının hakları iade edilmelidir. Keza, vekil olabilen memur da olabilir' ifadelerini kullandı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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