CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İnce beklentinin altında kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.
Parti genel merkezinde dün genel başkan yardımcılarıyla bir araya gelen ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, MYK'yı toplantıya çağırmıştı. Toplantıda 24 Haziran seçimlerinin sonuçları masaya yatırıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin, 'Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi. Bu, sıradan bir başarı değildir. Bu, kolay elde edilebilecek bir başarı değildir.' ifadelerini kullandı.
'Hangi partiye mensup olursa olsun oy kullanan bütün vatandaşlarıma, demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Parlamentonun itibarını biz koruyacağız, milletin bize verdiği yetkinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz, o yetkiyi nasıl kullanacağımızı da biliyoruz. Duvarın bir kısmını yıktık, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti'dir, 7 puan kaybetmiştir, kazanını da demokrasidir.' şeklinde konuştu.
'Koltuk sevdasına tutulanların partimizde yeri yoktur'
Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranına ilişkin, 'İnce beklentinin altında kaldı, kendi ifadesi' dedi.
İSTİFA AÇIKLAMASI
İstifa çağrıları ile ilgili 'Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir.' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, 'Koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yoktur.' açıklamasında bulundu.
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