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Cem Uzan'dan Erdoğan mesajı!

Cem Uzan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, 24 Haziran seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Güncel / 26 Haziran 2018 Salı 20:52
Cem Uzan'dan Erdoğan mesajı!

Fransa'da yaşayan iş adamı ve Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan , sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, 24 Haziran seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞARAK TEBRİK ETTİ

Cem Uzan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Yeni dönemin Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Sosyal MedyaCumhurbaşkanıFransaGenç PartiCem Uzan


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