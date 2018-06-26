Bahçelievler'de bir lisede çalışan arkadaşıyla sohbet ederken sohbete dahil olan ve kendisini polis olarak tanıtıp boşanma işlemlerinde yardımcı olacağını söyleyen Şükrü Y. tarafından dolandırıldığını iddia eden Zeynep M.D.'nin şikayeti üzerine Şükrü Y. ve oğlu Servet Y. hakkında dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Zeynep M.D. Bahçelievler'de bir lisede çalışan arkadaşıyla sohbet ederken kendini polis olarak tanıtan Şükrü Y. boşanma konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.



Zeynep M.D'ye iletişime geçerek avukat bulacağını söyleyen Şükrü Y.ye 10 bin TL gönderdi. Zeynep M.D, Şükrü Y'nin yönlendirmesiyle Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde Fatih isimli bir avukatla görüştü. Zeynep M.D.'yi birkaç gün sonra arayan Şükrü Y., avukatın 5 bin lira daha istediğini söyledi.



Parayı gönderen Zeynep M.D.'ye otomobilinin üzerinde olmamasını aksi halde boşanma sırasında eşinin alabileceğini söyledi.



Gözünü korkutup ikna ettiği M.D.'ye, otomobili oğlu Servet Y.'nin üzerine geçirebileceğini söyledi ve Bakırköy 35. Noterliği'nde devir işlemi yapıldı. Zeynep M.D. aracını kullanmaya devam etti ve durumu da avukat Fatih'e anlattı. Avukattan böyle bir duruma gerek olmadığını öğrenen Zeynep M.D. aracının devrini geri istediğinde Şükrü Y. bu kez 5 bin 500 lira para istedi. Bu parayı da gönderen talihsiz kadın ısrarla arabasını istedi ancak Şükrü Y.'nin oğlu Servet Y. bu durumu eşine söylemekle tehdit etti. Zeynep M.D.'nin kızı aracı kullandığı sırada trafik çevirmesine takıldı. Ruhsat üzerinde çıkmayınca bağlanan otomobil sahibi görünen Servet Y.'ye teslim edildi. Otomobil galericilik yapan Tarık B.'ye satıldı. Aracının internette satılık olduğunu öğrenen Zeynep M.D. üzerine satılamaz şerhi koydurarak şikayetçi oldu.



Soruşturma sırasında ifadesi alınan Şükrü Y. suçlamaları kabul etmeyerek, “Araç satılıktı 90 bin TL karşılığında anlaştık. Şikayetçi ile birlikte Bakırköy 35. Noterliği'ne giderek aracın devrini aldım. Şantaj yapmadım. Daha sonra aracı kendisine kiraladım. Zeynep M.D. de 3 ay boyunca aracın kira bedelini gönderdi” dedi.



Yürütülen soruşturmada, Şükrü Y. ve oğlu Servet Y. hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' ve ‘şantaj' suçundan 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : İHA