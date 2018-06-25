Arabanın içinde mahsur kalan 2 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın Rostov şehrinde yaşanan trajik olayda 2 kız çocuğu hayatını kaybetti. Biri 3 diğeri 6 yaşında olan kız çocukları, evlerinin bahçesindeki otomobilin kapısının açık olduğunu fark edince aracın içerisine oturdu.



Otomobilin kapıları otomatik kilitlendiği için arabanın içinde mahsur kalan çocuklar 3 saat boyunca mahsur kaldılar. Çocukların yokluğunu fark eden aile, çocuklarını otomobillerinin içinde baygın halde görünce ambulansı aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı bütün müdahalelere rağmen çocuklar kurtarılamadı.



Çocukların havasızlıktan ve araç içerisindeki sıcaklığın artmasıyla birlikte yüksek adrenalinden dolayı yaşamlarını yitirmiş olabileceği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA