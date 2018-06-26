AKOM'dan yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, vatandaşlara sağanak uyarısı yaptı.



Valilikten yapılan açıklamada 'Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir' ifadeleri kullanıldı.



AKOM DA UYARDI



Bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 'Meteoroloji Radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor.'



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