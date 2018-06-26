AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

1 milyon 41 bin seçmenin bulunduğu Hatay 'da sandığa katılım oranı yüzde 88.1 oldu ve 951.023 seçmen sandık başına gitti.



3.125 sandıkta oy kullanan 937.026'sının oyları geçerli sayıldı. AK Parti, aldığı 335.601 oy ve yüzde 36,1 oranla Hatay 'da birinci parti oldu. CHP ise 285.508 oy aldı ve yüzde 30.6 oranını buldu. MHP 134.982 oy, HDP 101.909 oy, İyi Parti ise 60.946 oy aldı.



Bu sonuçlara göre göre Hatay milletvekillerinin sandalye dağılımı, 4 AK Parti , 4 CHP, 2 MHP ve 1 HDP oldu. Yurt dışı oylarının seçim bölgeleri ve partilere dağılımı ile MHP 'nin bir milletvekilliği düştü.



MHP adayı brahim Gül milletvekili seçilemedi ve AK Parti adayı Sabahat Özgürsoy Çelik Hatay milletvekili oldu. Sandalye dağılımı ise 5 AK Parti , 4 CHP, 1 MHP ve 1 HDP olarak değişti. Hatay , parlamentoya iki kadın adayı; CHP'li Suzan Şahin ve AK Partili Sabahat Özgürsoy Çelik göndermiş oldu.



'HAKKIMIZI YEDİRTMEYİZ'



Cumhuriyet'ten Akın Bodur'un haberine göre, yurt dışı oylarının bölgelere ilave edilmesi üzerine Hatay 'da kazandığı belirtilen iki milletvekilliğinin birini kaybeden MHP , 'hakkımızı kimseye yedirtmeyiz' açıklaması yaptı. 24 Haziran seçimlerinde Hatay 'dan MHP adayı olarak seçilen milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve kesin olmayan sonuçlara göre önce kazandığı belirtilen daha sonra da oyların eklenmesiyle milletvekilliğini kazanamadığı ifade edilen İbrahim Gül, milletvekilliğinin düşürülmesine izin vermeyeceklerini, haklarını kimseye yedirtmeyeceklerini ifade etti.







'BAŞKA PARTİYE BENZEMEYİZ'



Hatay'dan milletvekil seçilen MHP'li Kaşıkçı, 'Hatay'daki tüm seçim sonuçları ortaya çıktı. Çıkan sonuca göre Milliyetçi Hareket Partisi Hatay'da 2 milletvekili aldı. Hatay'da aldığımız her oy organiktir, alın terimiz vardır. Bu oyların milletimizin bize verdiği güvenoylarıdır. Anamızın ak sütü gibi bize helal olan bu oyların sonuna kadar takipçisi olacağız. Yüksek Seçim Kurulunun resmi açıklama yapana kadar bekleyeceğiz. Gereken her yere itirazlarımızı yapacağız. Biz bu süreçte devletimize inanıyoruz. Devletimizin, bizim verdiğimiz bu mücadele bizimle beraber olacağını biliyoruz. Devletimize isyan etmek asla bize göre bir şey değil, biz devletimize güveniyoruz. Başka partiye benzemeyiz. FETÖ artığı olup da bu süreci baltalamaya çalışanları da, Allah izin verirse baltayı biz onların boynuna vururuz' dedi. Yazılı açıklamaya göre milletvekili düşen MHP adayı İbrahim Gül de mücadelelerinin her ortamda devam edeceğini ifade etti.







'HERHANGİ BİR RESMİ VERİ YOK'



Gül, 'Gece aldığımız netice itibarıyla MHP'nin almış olduğu oy karşılığında Hatay'dan iki tane milletvekilini Ankara'ya göndermeye hak kazanmıştı. Resmi olmayan bilgilerle ve sonuçlarla bir siyasi parti, MHP'nin iki milletvekilinin birinin düştüğünü ve kendisinin dört olan milletvekilinin beşe yükseldiğini sosyal medyadan yayınlamakta. Fakat ellerinde herhangi bir resmi veri yok. Adliye'de bulunan YSK'da da bununla ilgili bir açıklama yok. Yurt dışı oylarının toplamıyla, illere dağılımıyla milletvekilli sıralamasını yer değiştirdiği ve bizim ikinci milletvekilimizin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beşinci milletvekili olduğu ile ilgili söylemler var. Bunlar gerçek ve resmi veriler değildir. Mücadelemize her ortamda devam ediyoruz. Bu noktada hakkımızı kimseye de yedirmeyiz' açıklamasını yaptı.

Kaynak : AA