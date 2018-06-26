AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.



Ünal, Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Eğer demokrasiye inanmayan birisi varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasiye inanıyor olsa sandıkta tecelli eden bu sonuçlara saygılı olur." ifadesini kullandı.



'ÇİRKİN DİLİN MUHATABI OLMAYACAĞIZ'



Mahir Ünal, şöyle devam etti:



"Kılıçdaroğlu, siyasete, demokrasiye ve seçime saygısı olmadığını bugün göstermiştir. Bu çirkin dilin muhatabı olmayacağız. Bu, sinirleri bozulmuş bir adamın konuşması. AK Parti'nin aldığı oy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rüyasında görse inanamayacağı bir oy oranı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu lütfen azıcık özeleştiri, otokritik yapsın, kendini eleştirsin"