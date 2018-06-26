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ABD: Rusya'dan S-400 alırsa Türkiye'ye yaptırım uygulanacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Dünya / 26 Haziran 2018 Salı 18:51
ABD: Rusya'dan S-400 alırsa Türkiye'ye yaptırım uygulanacak

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Rusya’dan S -400 füze savunma sistemlerini satın alması halinde, Washington’un Türkiye’ye yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haziran ayının başında yaptığı Washington ziyareti esnasında, ABD’nin S-400 savunma sistemleri üzerinden yapay bir kriz oluşturmaya çalıştığını ifade etmişti. Rusya ve Türkiye arasında S-400 savunma sistemleri üzerine varılan mutabakat, ABD’nin tepkisine yol açmış, Washington, yapılan anlaşmanın NATO savunması ile bağdaşmadığını öne sürmüştü. Kaynak : İHA

Amerika Birleşik DevletleriWashingtonMevlüt ÇavuşoğluTürkiyeRusya


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