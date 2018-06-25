Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in geçen yıl Eylül ayında hizmete açtığı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin Modern Dans Atölyesi ilk mezunlarını verdi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in geçen yıl Eylül ayında hizmete açtığı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi. Merkezin modern dans atölyesine devam eden minikler, yıl boyu yaptıkları çalışmaları Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenledikleri gösteriyle sergiledi. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan minikler, dakikalarca alkışlanmalarının ardından katılımcı sertifikası alarak ilk mezunlar olmanın mutluluğunu yaşadı. Kaynak : İHA