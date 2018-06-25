USD (Alış - Satış) : 4,71 - 4,72 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

Sıcak Haber : Muharrem İnce CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapıyor!..

Sıcak Haber : İnce seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıyor!..

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in geçen yıl Eylül ayında hizmete açtığı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin Modern Dans Atölyesi ilk mezunlarını verdi.

Kültür-Sanat / 25 Haziran 2018 Pazartesi 10:39
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in geçen yıl Eylül ayında hizmete açtığı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi. Merkezin modern dans atölyesine devam eden minikler, yıl boyu yaptıkları çalışmaları Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenledikleri gösteriyle sergiledi. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan minikler, dakikalarca alkışlanmalarının ardından katılımcı sertifikası alarak ilk mezunlar olmanın mutluluğunu yaşadı. Kaynak : İHA

Zülfü LivaneliBelediye Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı