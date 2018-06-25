YSK Başkanı'ndan flaş açıklama

Seçim sonuçlarıyla ilgili bilgi veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 'Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Sağlıklı bir seçim oldu, sonuçları, kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açacağız' dedi.



YSK Başkanı Güven, 'Sağlıklı bir seçim oldu, siyasi partilerle paylaştığımız bilgileri sonuçları alt alta koyarak açıkladık, açıklıyoruz. Sistem yorulmasın diye 5-10 günlük bir kesinti yaptık. Bu seçimdeki sonuçları 10-11 gün sonra vatandaşlara açacağız. Siyasi partilere yüzde 98'i açıldı. Bir kaç saat içinde siyasi partilere yüzde 100'ünü paylaşmış olacağız' açıklamasını yaptı.