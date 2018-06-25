Ve beklenen oldu! CHP'de flaş gelişme

24 Haziran seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de işler karıştı. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanmaya başladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.



Erdem şu açıklamada bulundu;



EN ERDEMLİ DAVRANIŞ İSTİFA OLACAKTIR



2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin, 50 günlük çalışmayla CHP'nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30'ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış “istifa” olacaktır. Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer.



2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin,50 günlük çalışmayla CHP'nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30'ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış “istifa” olacaktır.Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer. — Eren Erdem (@erenerdemnet) 25 Haziran 2018