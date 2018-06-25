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TSK Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava saldırıları devam ediyor. Türk savaş uçaklarının önceki günkü bombardımanında Mergesor nahiyesine yakın Hakurk Dağı'nda dumanlar yükseldiği görüldü.

Güncel / 25 Haziran 2018 Pazartesi 10:29
TSK Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava saldırıları devam ediyor. Türk savaş uçaklarının önceki gün düzenlediği bombardımanda Mergesor nahiyesine yakın Hakurk Dağı'nda dumanlar yükseldi.

Erbil ilinin Mergesor nahiyesine bağlı Bermize köyü sınırları içerisinde kalan Hakurk Dağı tepeleri ve etekleri, Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. AA ekibinin çektiği görüntülerde, bombardımanın yapıldığı yerlerde dumanlar yükseldiği görüldü.

Öte yandan Bermize köyü sakinleri, Türk askerinin bölgedeki varlığı nedeniyle terör örgütü PKK militanlarının eskisi gibi köylerine gelemediğini ve bölgede hareket edemediğini söyledi.

Köylüler, Türk askerinin bölgedeki varlığını ve üslerini güçlendirdiğini ve stratejik tepelere yerleştiğini ifade etti. Türk askerinin belirlediği kırmızı hattı geçmeye çalışan PKK'lı teröristler, savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Bu arada Mergesor Kaymakamı Gafur Ahmet Malleswari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'PKK'lılar, bazı köylerin yakınlarına mevziler kurmuştu. Bölge halkı, Kürdistan bölgesel hükümetine başvurarak, PKK'lıların köylerinden çıkarılmasını istemişti. Çünkü PKK'lıların varlığı nedeniyle yerel halk, köylerine dönemiyor.' dedi.

Sidekan nahiyesindeki yetkililerden İhsan Çelebi ise 'Sidekan nahiyesine bağlı 115 köyü işgal eden PKK, bölgemizde hayatın normalleşmesine engel oluyor.' ifadesini kullandı.

Kaynak : AA

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