Siyasette ikinci Ağar dönemi

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Elazığ 3'üncü sıra milletvekili adayı olan Zülfü Tolga Ağar da milletvekili seçilen isimler arasında yer aldı.



Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'de Elazığ'dan sırasıyla Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ seçilerek 5 milletvekilliğinden 4'ünü aldı.



Seçim çalışmaları kapsamında Zülfü Tolga Ağar'ın yanı sıra babası İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar da kentte yoğun bir seçim çalışması yapmıştı. Kaynak : İHA