Sevilay Yılman İsmail Küçükkaya'ya sahip çıktı!

Küçükkaya'ya bir çok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.



Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Muharrem İnce'nin 'Adam Kazandı' mesajını canlı yayında paylaşan Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya destek verdi.



İSMAİL'İN YAPTIĞI GAZETECİLİKTİR



Küçükkaya'ya yapılan eleştirilerin çok yanlış olduğunu söyleyen Yılman, 'İsmail Küçükkaya'nın yaptığı bal gibi gazeteciliktir' dedi.



Canlı yayındayken herkesin merak ettiği @vekilince nin “Adam kazandı” mesajını paylaştığı için İsmail Küçükkaya'ya yapılan eleştiriler çok yanlış.Eğer bir uyarı yapılmamışsa “yayınlama” filan gibi pardon ama @KucukkayaIsmail in yaptığı bal gibi de gazeteciliktir! — SEVİLAY YILMAN (@sevilayyaziyor) 25 Haziran 2018