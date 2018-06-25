Seçimin kesin sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.



YSK Başkanı Güven, kesin seçim sonuçlarının 5 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını bildirdi.



Güven, özetle şu ifadeleri kullandı:



''5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız. Hemen hemen sandık sonuç tutanaklarının yüzde 100'ünü girdik. Şu an itibariyle 41 tane gümrük kapısında sandık sonuç tutanağı sisteme girilmedi. Yüzde 99.98 oranında sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle sisteme girdik. Yurt içi tutanakların yüzde 100'ü sisteme girmiş vaziyette. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy ise 26 milyon 328 bin 042.''



Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar ise ilçe seçim kurullarına yapılacak. İtiraz başvuruları yarın saat 15.00'te sona erecek. İtirazların ilçe seçim kurulları tarafından 28 Haziran saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.



İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 29 Haziran saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar ise il seçim kurullarınca, 1 Temmuz saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.



İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 4 Temmuz'a kadar YSK'ya itiraz edilecek. YSK aynı gün saat saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlayacak.



MECLİS 8 TEMMUZ'DA TOPLANACAK



Anayasa'ya göre, seçim sonucunun YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün, yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak.



Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. Toplantıda milletvekilleri ant içecek.



ERDOĞAN'IN AYNI GÜN YEMİN ETMESİ BEKLENİYOR



Milletvekillerinin yemin töreninin ardından aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TBMM'de yemin etmesi bekleniyor.