Seçim sonuçlarına göre hangi parti kaç milletvekili çıkardı?

2018 Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 99.9'u açıldı.



CUMHUR İTTİFAKI 339 MİLLETVEKİLİ



Cumhur İttifakı oyların yüzde 53.48'ini aldı ve AK Parti yüzde 42.28 oyla 290 milletvekili çıkarıyor. İttifakın diğer partisi MHP ise yüzde 11,20 oyla 49 milletvekili çıkarıyor.



MİLLET İTTİFAKI 193 MİLLETVEKİLİ



Açılan sandıklara göre Millet İttifakı oyların yüzde 34.29'unu aldı ve CHP yüzde 22.79 ile 146 milletvekili, İYİ Parti yüzde 10.14 oy oranıyla 47 milletvekili çıkarıyor. İttifakın diğer partisi Saadet Partisi yüzde 1.36 oy aldı.



HDP BARAJI AŞTI MI?



HDP açılan sandıklara göre yüzde 11.52 oy alarak, 68 milletvekili çıkarıyor.



MİLLETVEKİ DAĞILIMI (SANDIKLARIN YÜZDE 98.58'İ AÇILDI)



CUMHUR İTTİFAKI: 339

AK PARTİ: 290

MHP: 49



MİLLET İTTİFAKI: 193

CHP: 146

İYİ: 47

SP: 0



HDP: 68