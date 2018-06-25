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Osman Gökçek'ten ilk değerlendirme

Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, seçim sonuçlarını canlı yayında değerlendirdi.

Güncel / 25 Haziran 2018 Pazartesi 01:05
Osman Gökçek'ten ilk değerlendirme
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Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan seçim özel programına katıldı.

Gökçek, seçimlerde Devlet Bahçeli'nin katkısına dikkat çekerken 'Bu seçimin en büyük kahramanlarından biri de Devlet Bahçeli'dir.' dedi.

'AZIMSANMAYACAK BİR OY ALDI'

Muharrem ince'nin aldığı oya değinen Gökçek 'Burada Sayın Muharrem İnce'nin aldığı bir oy var. Azımsanmayacak oranda bir oy aldı. Bence Sayın İnce, Kılıçdaroğlu'yla karşılaştırıldığı zaman gerçek çok daha başarılı bir performans gösterdi. Özellikle kendi kitlesi üzerinden çok daha iyi oy alabildi. Ama Sayın Erdoğan'la kıyaslanacak durumda değil. Bir sinerji oluşturarak kendi kitlesini bu oy oranına getirebildi. Bunu da inkar etmemk lazım.' ifadelerini kullandı.

'SEÇİMİN EN BÜYÜK KAHRAMANI BAHÇELİ'DİR'

Seçimdeki başarıdan söz edilirken Bahçeli'nin hakkının teslim edilmediğini belirten Gökçek ' Ben Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bu seçimin en büyük kahramanlarından biri de Devlet Bahçeli'dir. Sayın Devlet Bahçeli'yi bütün anketleri MHP'yi sekiz, dokuz yedi gibi gösterirlerken, çok daha farklı bir oy alarak Sayın Bahçeli, iyi bir politika ürettiğini özellikle kendi kitlesini nasıl tuttuğunu da gösterdi. Şunu özellikle söylemek istiyorum 2, 3 saattir televiyonları izliyorum Sayın Bahçeli'den bahseden yok.' diye konuştu

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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