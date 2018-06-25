Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya açıklaması

FOX TV'deki seçim programının sunucularından gazeteci İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'ye telefon ile SMS mesajı atarak ne düşündüğünü sorduğunu İnce'nin ise SMS ile cevap vererek 'Adam kazandı' yazdığını söyledi.



Muharrem İnce, bugün saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada o mesajla ilgili konuştu.



'İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Haber yapacağını düşünmedim. Bir hata yaptım' diye konuşan İnce, 'Vatandaşlarımızın bunu tweetle değil benden öğrenmesi gerekirdi. Bir hatam oldu. Her şey netleşsin öyle açıklama yapacaktım. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim öyle bir şey yazmamam gerekiyormuş. Özür diliyorum onun için. Medyanın karşısına çıkacaktım. Oy çalmışlardır. 10 milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Seçim sonucunu kabul ediyorum. Arada 10 milyon fark var. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok. Tweetlerle öğrenilmesi şık olmamıştır, o konuda bir hata oldu' ifadelerini kullandı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel