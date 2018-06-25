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Muharrem İnce'den ilk açıklama

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin açıklaması beklenirken, Fox Tv’den İsmail Küçükkaya’ya mesaj atan Muharrem İnce “Adam kazandı.” İfadelerini kullandı.

Güncel / 25 Haziran 2018 Pazartesi 00:46
Muharrem İnce'den ilk açıklama
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24 Haziran seçim sonuçları belli oldu. Buna göre Erdoğan yüzde 52,5, Muharrem İnce ise yüzde 30.74 oy aldı. 

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklaması beklenirken, Fox Tv'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj atan Muharrem İnce “Adam kazandı.” İfadelesini kullandı.

Küçükkaya, Muharrem İnce'ye telefon mesajı attığını ve İnce'nin “Adam kazandı.Adil bir yarış değildi ama kazandığını kabul ediyorum' dediğini aktardı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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