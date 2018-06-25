Muharrem İnce CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapıyor.



İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Beni kimse tehdit etmedi. Tehdit edecek adam da yeryüzüne gelmedi. Eşimi kaçırmışlar beni tehdit etmişler, bunlar birkaç şizofrenin çıkardığı bir şey.



15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. Bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Bunun için uğraşacağım.



Sayın Erdoğan, lütfen artık bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. Herkesi kucaklayınız.



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