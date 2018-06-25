Mucit gençler doğa dostu otomobillerini tanıttı

İçel Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği öğrencileri tarafından oluşturulan Teknoloji Sporları (MEUTechSportbs) ekibi tarafından geliştirilen “Myrtus” isimli otomobil, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde sergilendi.



Myrtus otomobili 2016-2017 yılında TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda performans kategorisinde 12 üniversite takımı arasında Türkiye 3'üncü oldu. Tanıtım ve Yaygınlaştırma kategorisinde Türkiye 1'incisi olan otomobil, AVM'nin her yaş grubu ziyaretçilerinde hayranlık uyandırdı.



Yüzde 100 yerli araç üretmeyi hedefleyen MEÜTechSports ekibi, tasarladığı otomobillerle katıldığı yarışmalardan kazandığı ödüllerle dikkat çekiyor. Ekip, 2015-2016 yılında TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışmasında 65 takım arasında “Elektromobil” kategorisinde jel batarya teknolojili elektriklikli “Encülüs” adlı araçlarıyla Türkiye 19'uncu oldu.



Otomobil sektörünün geleceği olan doğa dostu enerji kaynakları ile daha verimli, güvenli ve konforlu projeleri gerçekleştirme yolunda ilerleyen MEÜTechSports ekibi, 2016-2017 yılında TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda “Elektromobil” dalında li-lon batarya teknolojili elektrikli ve hidrojenli “Regma” isimli araçlarıyla Türkiye 23'üncü oldu.



İçel Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ar-Ge Proje Pazarı 2017” yarışmasında 58 proje arasında ‘Hidrojen Enerjisi ile Çalışan Araç Tasarım ve Üretimi' çalışmalarıyla 2. olan ekip, 710 cc'ye kadar içten yanmalı motorla üretecekleri otomobil ile İtalya'da düzenlenecek “Formula Student” yarışmasına katılacak.



Optimum'da otomobillerinin tanıtımını yapan üniversite öğrencileri, Temmuz ayında gerçekleştirilecek yarışmaya ilk defa katılmanın heyecanını yaşayan MEÜTechSports ekibi, benzinli araç projesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak : İHA