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Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Siyaset / 25 Haziran 2018 Pazartesi 21:32
Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde elde ettiği başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajında, ''Sayın Başkan, yeniden seçilmenizden dolayı kalpten tebriklerimi iletiyorum.'' ifadesini kullandı.

Uzun yıllara dayanan dostluğun Almanya ve Türkiye'yi birbirine bağladığını belirten Merkel, iki ülke toplumu ve ülkeler arasındaki yoğun değişimin çok çeşitli olan ikili ilişkilere damgasını vurduğunu kaydetti.

Ortadoğu'daki köklü değişimlerin Almanya ve Türkiye'yi etkilediğine işaret eden Merkel, Türkiye'nin bu konuda büyük sorumluluk gösterdiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı, demokratik katılımın ve hukukun üstünlüğüne saygının güçlendirildiği, istikrarlı ve çoğulcu bir Türkiye'nin partneri olmak istediklerini belirtti.

Merkel, ''Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağımı bildirir ve sizlere önünüzdeki görevler için başarılar dilerim.'' görüşünü paylaştı.

Kaynak : AA

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