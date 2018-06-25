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Meltem Cumbul, Muharram İnce'yi öve öve bitiremedi

Teröristleri koruyan paylaşımlarıyla bilinen oyuncu Meltem Cumbul, seçimi kaybeden Muharram İnce'yi öve öve bitiremedi.

Güncel / 25 Haziran 2018 Pazartesi 17:47
Meltem Cumbul, Muharram İnce'yi öve öve bitiremedi

Teröristleri koruyan paylaşımlarıyla bilinen oyuncu Meltem Cumbul, seçimi kaybeden Muharram İnce'yi öve öve bitiremedi.

Sosyal medyada her fırsatta teröristlere ve yandaşlarına destek veren Cumbul, bu kez CHP'nin kaybeden cumhurbaşkanı adayı İnce'ye sahip çıktı.

Cumbul Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kaybetmedik, bir lider kazandık yürü önümüzden vekilince. Hata yaptığında özür dilemeyi bilen, dürüst, güvenilir, zeki, esprili, donanımlı, sevecen, yürekli, sanatsever, anlayışlı, kasmayan, tepeden bakmayan, yüreğimizi titreten, herkesi kucaklamaya hazır. Teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.



Meltem Cumbul'dan skandal paylaşım Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TwitterMeltem CumbulMuharrem İnce


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