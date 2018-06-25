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Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 41 yıl sonra Elazığ’dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya davet etti.

Siyaset / 25 Haziran 2018 Pazartesi 17:31
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!

Dün yapılan seçimlerde Elazığ’dan milletvekili seçilen CHP’li Gürsel Erol yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

24 Haziran seçim sonuçlarının partileri açısından tekelleşen bir siyasetin ve yalnızca kendilerini seçmekten başka ülke yönetimi iddiası taşımayan bir anlayışın sonucu olduğunu belirten Milletvekili Gürsel Erol, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır" dedi.

Kaynak : İHA

MilletvekiliGürsel Erol


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