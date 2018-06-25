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Güven: Erdoğan oyların salt çoğunluğunu aldı

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Güven 'Erdoğan oyların salt çoğunluğunu aldı' dedi.

Siyaset / 25 Haziran 2018 Pazartesi 02:08
Güven: Erdoğan oyların salt çoğunluğunu aldı
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Seçimle ilgili bilgileri veren YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları şu şekilde:

Oyların girilmesi sırasında ıslak imzalı tutanaklar da resim formatında sisteme yüklenmektedir. Tutanaklar YSK'ya geldiğinde eş zamanlı partilerle de paylaşılmaktadır.

ERDOĞAN ÇOĞUNLUĞU ALDI

Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların salt çoğunluğunu aldı. Yüzde 10'luk barajı geçen partiler AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti olarak belirlenmiştir. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

TUTANAKLAR SİSTEME GİRİLMEKTE

Sandık kurulları tarafından tutulan tutanaklar, YSK'ya teslim edilmekte, dört siyasi partinin üye olduğu seçim kurullarında sisteme girilmektedir. Oyların girilmesi sırasında ıslak imzanın sayım döküm cetvelleri de resim formatında sisteme yüklenmektedir.

'2014'TEN BU YANA TUTUNAKLAR PAYLAŞILIYOR'

Sandık sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014'ten bu yana, internet sitemizde ıslak imzalı olarak tutanaklarımız vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Bunlarda bulunan karekodlar aracılığıyla bize geldiği anda tüm siyasi partilerle 2014'ten bu yana paylaşıyoruz. 2014'ten bugüne kadar bunların (tutanak) değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmemiştir.

Sadi GüvenMilletvekiliCumhurbaşkanlığıSiyasi Parti


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