Emin Pazarcı'dan muhalefete: Tokadı yediniz milletten...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimde oyların yüzde 52'sini alarak yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu.



Seçim öncesi tehditler savuran CHP'ye yanıt veren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, 'Ne oldu? Tokadı yediniz milletten...' yanıtı verdi.



Pazarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Tehditleriniz havada uçtu: Geliyordunuz; gerekçeniz neydi, bilmiyorum, ama bizi tutuklayacak ve yargılayacaktınız!

Küfürleriniz havada uçtu. Çirkeflikte tavan yaptınız! Ahlaksızlığın zirvesine çıktınız! Ne oldu? Tokadı yediniz milletten... Bu da size yeter!' ifadelerini kullandı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel