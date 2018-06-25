Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Haziran 2018 dolar - euro fiyatları)

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine doların ilk tepkisi belli oldu.



Dolar geçen hafta cuma günü 4,66 seviyesindeydi. Seçim ertesi ilk iş gününe ise dolar kuru 4,62 TL düzeyinden başladı, gelen satışlarla 4,60 TL'nin altına indi. Sabah saatleri itibariyle 4,56 TL'ye dek geriledi.



Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazanırken, Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu elde etti.



Bu gelişme sonrası Dolar/TL kuru saat 09.15 itibairyle 4,5610 seviyesinden euro/TL kuru ise 5,3110 TL'den işlem görüyor...



BIST 100 endeksinin de güme yükselişle başlaması bekleniyor...

Kaynak : NTV