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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Asya basınında

Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları, Asya basınında geniş yankı uyandırdı.

Dünya / 25 Haziran 2018 Pazartesi 08:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Asya basınında

Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları, Asya basınında geniş yankı uyandırdı.

Çin haber ajansı Şinhua, 'Kritik seçimlerde kesin zafer Erdoğan'ın” manşetiyle gördüğü haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda anketlerde tahmin edilenden daha fazla çoğunluğu elde ettiğine dikkati çekti.

Yeni sistemde başbakanlık makamının kaldırıldığı, cumhurbaşkanlığı makamının hem hükümetin hem ülkenin başı olduğu vurgulanan haberde, Türkiye'de yaklaşık 60 milyon seçmenin oy kullandığı kaydedildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından 'Global Times' gazetesi de 'Erdoğan ve ittifakı, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini kazandı.” başlığını kullandığı haberinde seçim sonuçlarına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim akşamı yaptığı konuşmasına da yer ayıran gazete, seçimden sonra yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanacağına işaret etti.

Japonya

Kyodo haber ajansı da seçimi “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminde zafer ilan etti” başlığıyla görerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003'ten bu yana iktidarda olduğuna değindi.

Erdoğan'ın icracı cumhurbaşkanlığı dönemine hazırlandığını aktaran Kyodo, Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile mecliste çoğunluğu sağladığını belirtti.

Japon haber televizyonu NHK, 'Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, muhtemelen bölgeyi etkileyecek” başlığını kullandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 yıldır Türkiye'yi yönettiğini vurguladı.

Haberde “Zafer, Erdoğan'a yeni anayasal şartlarda her zamankinden daha fazla güç verecek.” ifadeleri kullanıldı.

Endonezya

Endonezya haber ajansı Antara, 'Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminde başarılı oldu' başlığını attığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,7'lik oy oranıyla kazanmasına dikkati çekti.

'Erdoğan seçim zaferini ilan etti' başlığını kullanan 'Kompas' gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hızlı oy sayımı sonucunda oyların yüzde 50'den fazlasını aldığını ve gelecek 5 yıl için cumhurbaşkanı seçildiğini yazdı.

Tayland

'The Bangkok Post' gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki seçimlerde çifte zafer kazandığını vurguladığı haberinde, Türkiye'deki seçmenlerin ilk kez hem cumhurbaşkanı hem de parlamento için oy kullandığını belirtti.

Malezya

'The Star' gazetesi, 'Erdoğan, seçimlerde çoğunluğu kazandı' başlığıyla verdiği haberde Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçiminde oyların yarısından fazlasını aldığını yazdı.

Singapur

'The Strait Times' gazetesi de gelişmeleri, 'Erdoğan, cumhurbaşkanlığında ikinci dönemini kazandı' başlığıyla okurlarına duyurdu.

Kaynak : AA

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