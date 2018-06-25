CHP'liler İYİ Parti'yi suçluyor

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden yüzde 52 ile devletin başına getirirken, CHP'liler başarısızlığın nedenini tartışıyor.



Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesini beklemeyen CHP'liler, ikinci tur hayalleri suya düşünce suçlu aramaya başladı.



'YANLIŞ KURGULANDI'



CHP'li Barış Yarkadaş, seçimlerin ilk turda bitmesinin suçlusu olarak İYİ Parti olarak gösterdi.



Yarkadaş, İYİ Parti'nin yanlış kurgulandığını söylerken 'İYİ Parti neden bu kadar düşük aldı, 10 puanlarda kaldı? İYİ Parti'nin 16-17'ye çıkması bekleniyordu. Bir ara 14'de geriledi sonra 10'a oturdu. Niye peki daha çok oy alamadı? Çünkü İYİ Parti doğru bir mantıkla çıktı, ama yanlış kurgulandı. Ben İYİ Parti'yi gördüğümde MHP-2'yi görüyorum' diye konuştu.