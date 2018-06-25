USD (Alış - Satış) : 4,64 - 4,65 EURO (Alış - Satış) : 5,41 - 5,42

CHP'liler İYİ Parti'yi suçluyor

CHP'li Barış Yarkadaş, seçimi ilk turda kaybetmelerinin nedeni olarak İYİ Parti'yi gösterdi.

Televizyon / 25 Haziran 2018 Pazartesi 22:04
CHP'liler İYİ Parti'yi suçluyor
Video için tıklayın

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden yüzde 52 ile devletin başına getirirken, CHP'liler başarısızlığın nedenini tartışıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesini beklemeyen CHP'liler, ikinci tur hayalleri suya düşünce suçlu aramaya başladı.


'YANLIŞ KURGULANDI'

CHP'li Barış Yarkadaş, seçimlerin ilk turda bitmesinin suçlusu olarak İYİ Parti olarak gösterdi.

Yarkadaş, İYİ Parti'nin yanlış kurgulandığını söylerken 'İYİ Parti neden bu kadar düşük aldı, 10 puanlarda kaldı? İYİ Parti'nin 16-17'ye çıkması bekleniyordu. Bir ara 14'de geriledi sonra 10'a oturdu. Niye peki daha çok oy alamadı? Çünkü İYİ Parti doğru bir mantıkla çıktı, ama yanlış kurgulandı. Ben İYİ Parti'yi gördüğümde MHP-2'yi görüyorum' diye konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Barış YarkadaşCumhurbaşkanıChpTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı