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CHP Genel Merkezi'nde protesto sesleri

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte CHP Genel Merkezi'nde protesto sesleri yükselmeye başladı.

Güncel / 24 Haziran 2018 Pazar 23:50
CHP Genel Merkezi'nde protesto sesleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rekor oyla tekrar seçilmesinin ardından CHP'de sesler yükselmeye başladı.

Genel merkeze gelen partililer yöneticileri protesto etti.

Partililer genel merkez ve Kılıçdaroğlu'na veryansın ederken  'Hesap vereceksiniz' 'Allah'tan korkun' 'Allah belanızı versin''Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek' diye isyanlarını dile getirdi.

Beyaz Haber: Aziz Akova Kaynak : Beyaz Gazete Özel

ProtestoCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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