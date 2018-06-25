Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkan'ı olarak tarihe geçti.



Sandıkların kapanmasıyla birlikte 'oylar çalınıyor' şeklinde yalanlar ortaya atmaya başlayan Canan Kaftancıoğlu da geç saatlerde sonuçları kabullendi.



TEŞEKKÜR EDİP GİTTİ



Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, oy kullanan herkese teşekkür etti.









