Başkan Erdoğan: Kazanan Türkiye oldu

Tarihi seçimin ardından Türkiye Cumhuriyetinin 1.Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde halka hitap etti.



Erdoğan yaptığı konuşmada 'Kazanan hizmet siyaseti olmuştur, kazanan milli iradenin üstünlüğü olmuştur. Kazanan Türk milleti olmuştur. Kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar olmuştur. Kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Bizlere bugünleri gösteren rabbimize hamdediyorum Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan MHP'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.' dedi.

Aslında biraz da erken saatlerde sizlerle birlikte olacaktım ancak İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı konutunda yaşanan elim bir kazada küçük bir evladımız ağır bir yaralanma geçirdik. Onu hem hastanede hem ameliyata girinceye kadar, doktorlarla hasbihal ettim, aileyle bir arada oldum sonra da izinlerini alarak Ankara'ya geldim. Gereken müdahaleler yapılıyor, şu anda ameliyattalar. Rabbimin bu evladımıza şafi ismi şerifiyle muamele etmesi için sizlerden de dua istiyorum.Coşkunuz, desteğiniz, sevginiz için havalimanından buraya yol boyu binlerce kardeşimin karşılama töreni sebebiyle her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizler, 3 Kasım 2002 seçimlerinde yanımızdaydınız, bizi iktidara taşıdınız. Durmak yok, yola devam dediniz.Bu şarkı burada bitmez dediniz.Sizler 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yanımızdaydınız, vesayete karşı hep birlikte mücadele ettik. Sizler 12 Haziran 2011 seçimlerinde yanımızdaydınız, ülkemize hep birlikte çağ atlattık. Sizler Gezi olaylarında, 17-25 Aralık darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanımızdaydınız. Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk.Sizler 15 Temmuz ihanet girişiminde de bizlerin yanındaydınız. Nerede bir darbeci varsa hepsinin karşısında oldunuz. FETÖ ihanet çetesine ve onlarla birlikte hareket edenlere sokakları hep birlikte dar ettik. Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık.Nereye kaçtılar, Amerika'ya. Şimdi, ölçüye bakıyorum Amerika'daki oylara bakıyorum. Oradaki oylarda, oradan ana muhalefete oy gitmiş.Kardeşlerim bu seçimin galibi milli iradedir, milletimizin kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.Asırlar sizi çok farklı anacak. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor. Türk milleti sandığa tezahür ettirdiği iradesine sahip çıkarak. Demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir.Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet, bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye 24 Haziran gecesini, geleceğine bu sabah olduğundan çok daha fazla güvenle bakarak tamamlayacaktır.İşte YSK Başkanı az önce bu seçimin galibini salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır.Bildiğiniz gibi arkadaşımızla (Muharrem İnce)aramızdaki fark, 20 puanın üzerinde. Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm milletime şükranlarımı sunuyorum.Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan MHP'nin genel başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum.Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Türkiye bu seçimde pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır.Görüldüğü gibi bu hem partiler hem de ülkemiz açısından hayırlı bir tecrübe olmuştur. Seçimlerde hem şahsımızın adaylığı hem milletvekili adaylarımız için çalışan AK Partimizin genel merkezinden sandık müşahitlerine kadar tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem milletimizin karşısına tüm bu eksiklikleri tamamlayarak çıkacağımıza emin olunuz. AK Parti'yi milletimizle kurduk ve bu günlere milletimizle getirdikHemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz.Yeni sistemle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. TV'lerde takip ettiniz, Meclis toplanıp Cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Kardeşlerim, yemin töreninin hemen ardından da bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Türkiye'nin kaybedecek tek bir anının olmadığı bilinciyle gece gündüz çalışacağız.Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır. Milletimiz 16 yıldır olduğu gibi bugün de kavgadan değil hizmetten yana kullanmıştır.Kazanan hizmet siyaseti olmuştur, kazanan milli iradenin üstünlüğü olmuştur. Kazanan Türk milleti olmuştur. Kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar olmuştur. Kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur.Bizlere bugünleri gösteren rabbimize hamdediyorum.Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte taşıyacağız. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkaracağız, bayrağımız çok daha nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha huşuyla okunacak. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız.Kardeşlerim, Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, yatırımdan, zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini 2023 hedeflerinden, 2053 ve 2071 vizyonundan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'den tüm terör örgütleriyle mücadele etmekten yana kullanmıştır.Bu sonuçlar aynı zamanda Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların elinden tutacağının ifadesi olmuştur. Bu sonuçlar aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan, terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dim dik durulacağının ifadesidir.Milletimiz bu sonuçlarla o kadar çevreye o kadar çok mesaj vermiştir ki dünyanın tüm siyaset bilimcileri yıllarca bir araya gelip çalışsa yine de bunu zor çözebilir. Yine söylüyorum, böyle bir milletin evladı olmaktan ne kadar hamd etsem azdır. Şu güzel manzara için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sonuçların demokrasimize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.'Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız.