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Başbakan Yıldırım: Kutlu yürüyüşe devam etme vaktidir

Başbakan Yıldırım "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak net sonuçla seçilmiştir." dedi.

Siyaset / 25 Haziran 2018 Pazartesi 02:20
Başbakan Yıldırım: Kutlu yürüyüşe devam etme vaktidir

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti genel Merkezi'nde halka hitap etti. Yıldırım ' Milletin adamı, Türkiye sevdalısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır. Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır.' diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür.

24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz.

Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'den 70'e bütün vatandaşlarının hukuku artık güvence altındadır.

Milletin adamı, Türkiye sevdalısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır.

Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır.

Farklılıklarımızla yeniden kaynaşmak için, bir ve beraber olmak için hazırız, bu aşk ve şevkle geleceğe kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz.

Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için 'yenme-yenilme' anlamına gelmez.

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Herkes, bütün vatandaşlarım emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisiyle daha sağlam temellere oturmuş bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir.

Milletimiz, erdem, irade ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak net sonuçla seçmiştir.

Şimdi Türkiye için Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür. Milletin adamıyla milli bir mutabakatla kutlu yürüyüşe devam etme vaktidir.

BaşbakanBinali YıldırımTürkiye


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