Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut Tokat'tan Meclis'e girdi

Cumhurbaşkanı ve 27´nci dönem milletvekili genel seçiminde, tarihi bir başarıya imza atan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Tokat'ta 1 vekil çıkardı.



MHP Lideri Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut'u aday gösterdiği Tokat'ta, 425 bin 43 seçmen, 1693 sandıkta oy kullandı.



Sandıkların açılıp, oyların sayılmasıyla birlikte Tokat'tan Meclis'e gidecek milletvekili dağılımları da resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu.



İttifak ortağı MHP'nin 1 milletvekilinin de Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut'un olması dikkat çekti.







YÜCEL BULUT KİMDİR?



Yücel Bulut 1980 yılında Tokat'ta doğdu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



Yücel Bulut 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayı gösterilmiştir ve 24 Haziran seçimlerinde Meclis'e girmiştir.



Bulut, MHP Lideri Bahçeli'nin avukatıydı.



Haber: Burcu Kandemir





Kaynak : Beyaz Gazete Özel