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Apple Watch 4 resmen geliyor!

Apple Watch 4, resmi bir duyuruyla olmasa da, firmanın kendi yazılımındaki detaylarda doğrulandı!

Teknoloji / 25 Haziran 2018 Pazartesi 11:49
Apple Watch 4 resmen geliyor!

Apple, henüz Apple Watch 4'ü resmi olarak doğrulamış olmayabilir ancak iPhone'lar ile uyumlu yeni bir akıllı saat üzerinde aktif olarak çalıştığına dair büyük bir ipucu verdi.

iOS 12 geliştirici beta 2 yazılımı henüz yayımlandı ve 9to5Mac'in söylediğine göre bu kodun içerisinde Watch4,1, Watch4,2, Watch4,3, ve Watch4,4 için yeni tanımlayıcılar bulunuyor. Bu da, Apple'ın yazılım hedeflerinin Apple Watch 4 için uygun hale getirildiğini gösteriyor. Daha önce de Apple Watch 3 modelleri Watch3,1 ile 3,4 arasındaki sayılar ile tanımlanmaktaydı.

iOS 12'nin son sürümünün bu yılın ilerleyen zamanlarında (Eylül gibi) yayımlanacağının doğrulanması ile beraber, yazılımı takiben yeni Apple Watch 4'ün de yayımlanması yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor.

Apple Watch 4'ün, Apple'ın üç yıllık akıllı saat tasarımına yeni bir görünüş ve belki de daha önemlisi daha büyük bir ekran getirmesi bekleniyor.

Eski Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun söylediğine göre ekranın %15 daha büyük olması beklense de, bunun anlamı saatin de %15 daha büyük olacağı değil.

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