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Ak Parti'de büyük coşku! Yurdun dört bir yanında zafer kutlamaları

Ak Parti'de büyük coşku! Yurdun dört bir yanında zafer kutlamaları

Güncel / 25 Haziran 2018 Pazartesi 00:01
Ak Parti'de büyük coşku! Yurdun dört bir yanında zafer kutlamaları
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Yurdun dört bir yanından sandıklara akın eden insanlar oylarını kullandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçları takip ettiği Huber Köşkü önüne akın etti. Ellerinde AK Parti bayraklarıyla vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki ikametinden çıkarak akşam saatlerinde seçim sonuçlarını takip etmek için Tarabya'daki Huber Köşkü'ne geçmişti.

AK Partili vatandaşlar da seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile birlikte Huber Köşkü önüne gitti.

Araçlarıyla korna çalan vatandaşlar, ellerinde AK Parti bayraklarıyla AK Parti'nin önde gitmesini kutluyor. Köşk önünde araç kuyrukları oluştu.

Ak PartiCumhurbaşkanıHuber KöşküKısıklıRecep Tayyip Erdoğan


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