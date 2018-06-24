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YSK'dan Suruç açıklaması

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1043 nolu sandıkta 'blok oy' kullanıldığı, iki okulda da sandık görevlilerinin darp edildiği ileri sürüldü. YSK Başkanı Sadi Güven "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.

Güncel / 24 Haziran 2018 Pazar 12:25
YSK'dan Suruç açıklaması

Ramazan Bayramı arifesinde seçim çalışması yapan AK Parti heyetine yönelik saldırıda aralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü olayın meydana geldiği Suruç'taki GAP Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre sandık görevlileri kimliği belirsiz kişilerce darp edildi.

Okulda bulunan 1043 nolu sandıkta ise toplu oy kullanıldığı öne sürüldü. Blok oyların kullanıldığı iddia edilen sandığa ait fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan merkez Haliliye ilçesinin Uluhan Mahallesi'nde de İmam Hatip Ortaokulu'nda darp edildiğini belirten CHP'li sandık görevlileri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

YSK Başkanı'ndan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.



YSK Başkanı Sadi Güven "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.

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