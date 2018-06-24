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Ünlü isimler sandık başında

Sanat camiasının ünlü isimleri, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. Oylarını kullanan Gülben Ergen, Demet Akalın, Özcan Deniz, Esra Erol, Ferhat Göçer gibi ünlü isimler, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Güncel / 24 Haziran 2018 Pazar 11:11
Ünlü isimler sandık başında
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Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye sandığa gitti. Vatandaşlık görevini yerine getiren sanat dünyasının ünlü isimleri de oy kullandıkları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü sanatçı Gülben Ergen oy kullandığı fotoğrafını 'oyver' etiketi ile paylaşırken, ünlü sunucu Esra Erol da oy kullanmaya eşi ile birlikte gitti.

Demet Akalın oyunu eşi ile birlikte kullandı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz de oy kullanma fotoğrafını sosyal medya adresinden takipçileri ile paylaştı. Ünlü sanatçı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikte oyunu kullandıktan sonra çekildiği fotoğrafı paylaşıp altına, “Ben oyumu kullandım. Hayırlı olsun memleketim için halkımız için. Sükunet içinde güzellikle akşam olur inşallah” notu düştü.

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer de oy kullandığı fotoğrafını “Oyumuzu kullandık” notu ile paylaşırken, Fettah Can da oy kullandıktan sonraki fotoğrafını takipçileri ile paylaşıp altına “Geleceğimiz için hayırlı, uğurlu, güzel bir seçim olsun” diye yazdı. Ünlü sunucu Esra Erol da oy vermeye eşi ile birlikte giden ünlülerden oldu. Kaynak : İHA

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